علماء يكشفون طريقة جديدة لانتقال عدوى فيروس ”كورونا“

عثر علماء صينيون على آثار فيروس كورونا في براز بعض المرضى المصابين؛ ما قد يشير إلى وجود طريقة إضافية جديدة يُنقل من خلالها المرض القاتل.

وكانت السلطات الصحية قد اعتقدت، في وقت سابق، أن الطرق الرئيسية لانتشار المرض هي من خلال انتقال رذاذ الجهاز التنفسي أو عبر ملامسة الوجه المصاب والتعرض لسطح يحتوي على الفيروس.

ولكن النتائج الجديدة والأبحاث التي أجراها مستشفى ”شينزن بيبول“ في الصين، والتي نشرت في مجلات عالمية، تشير إلى إمكانية انتقال البراز عن طريق الفم في مسار يُعرف بـ“البراز/ الفم“، بعد أن عثر الباحثون على آثار جينية لفيروس كورونا في عينات براز المرضى.

وقالت لجنة الصحة في شينزن في بيان، أمس السبت، إن وجود الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا، أو الحمض الريبي – وهو جزيء يحمل رموزا جينية في بعض الفيروسات – يشير إلى أن المرض قد يعيش في البراز.

وقد ترددت النتائج في أماكن أخرى مثل ”ووهان“ مركز تفشي الفيروس، والولايات المتحدة، حيث قال بعض العلماء إن الأبحاث تظهر أنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد انتقل عن طريق البراز البشري.

كما عثر الباحثون في معمل شي تشنغ لي في معهد ووهان لعلم الفيروسات، الذي تديره الأكاديمية الصينية للعلوم، على أحماض نووية في عينات البراز، وأخذت مسحة من الشرج من مجموعة من مرضى الالتهاب الرئوي للفيروس التاجي في المدينة، وفقا لما ذكره تقرير، من وكالة أنباء ”شينخوا“ الرسمية.

وقد خلص العلماء، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل ”إلى حد ما“ عن طريق انتقال العدوى بالوجه.

وقالوا أيضا: ”يتعين على الأطباء، وخاصة أطباء الجهاز المعوي، أن يولوا اهتماما وثيقا للأعراض اللانمطية للالتهاب الرئوى الناجمة عن عدوى الفيروس التاجي الجديد، وأن يتخذوا حماية شخصية ضد القيء والبراز“.

جدير بالذكر، أنه كان قد تم العثور على آثار جينية للفيروس التاجي الجديد في براز رجل يبلغ من العمر 35 عاما من الولايات المتحدة، كان قد سافر مؤخرا إلى ووهان.