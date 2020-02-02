طائرة روسية تهبط اضطراريا في دبلن بعد الاشتباه في مصاب بـ“كورونا‎“

هبطت طائرة روسية قادمة من موسكو في مطار دبلن الأيرلندي؛ بعد اشتباه بوجود مصاب بفيروس كورونا الجديد على متنها، بعد أن ظهرت على الراكب أعراض شبيهة بالأنفلونزا.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أنه تم مشاهدة العديد من المسعفين مرتدين البدلات الوقائية، وست عربات إسعاف كانت تنتظر على مدرج مطار دبلن الأيرلندي؛ لاصطحاب الرجل المشتبه بإصابته بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أن هبطت الطائرة في تمام التاسعة من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وبحسب التقارير الورادة في صحيفة “ دبلن لايف“، فإن الرجل المشتبه بإصابته والذي لم يُعلن عن جنسيته ولا هويته تم اصطحابه لمستشفى ماتر وتم إيداعه جناحا للعزل الصحي.

كما تم احتجاز المسافرين الآخرين على متن الرحلة لمدة تصل إلى ساعة وجرى تعقيم الطائرة، قبل السماح لهم بالسفر واستكمال رحلتهم، وتم إعطاؤهم إرشادات صحية ووقائية لتلافي التقاط هذا الوباء الجديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة الأيرلندي سايمون هاريس، إنه ”بإمكان إدارة الصحة والسلامة في المملكة المتحدة أن تتخذ الإجراءات والبروتوكولات داخل المطارات للوصول للركاب المصابين، وتوفير أنظمة المراقبة اللازمة بخصوص هذا الأمر“.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فإن أيرلندا قبل هذه الحادثة لم تسجل ظهور أي حالات بفيروس كورونا الجديد، حيث لا يمكن اعتبار الحالات المشتبه بها أعدادا رسمية يجدر الإعلان عنها.