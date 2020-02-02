من بينها الجمبري.. تجنب هذه الأطعمة يحميك من مرض الربو

هناك العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز فرصة الإصابة بمرض الربو وتفاقم أعراضه، بما في ذلك النظام الغذائي، حيث تسبب بعض الأطعمة رد فعل تحسسيا يؤدي في نهاية المطاف إلى أعراض الربو، وذلك نتيجة رد فعل الجهاز المناعي بقوة تجاه بروتينات معينة موجودة في الأطعمة.

ووفقا لخبراء مجلة ”ذا هيلث سايت“ الطبية، لابد من تجنب عدة أطعمة لمنع الربو، ونوضحها فيما يلي:

الفاصولياء والملفوف

يُنصح دائما مرضى الربو بتجنب تناول الفاصولياء والملفوف التي يمكن أن تسبب الغازات، حيث يوضح الخبراء أن مثل هذه الأطعمة تضغط على الحجاب الحاجز وتسبب ضيقا في التنفس، بالإضافة إلى تحفيز الربو.

وبالإضافة إلى الفاصولياء والملفوف، ينصح الخبراء بتجنب البصل والثوم والأطعمة المقلية، للحماية من الربو.

القهوة والشاي

يحتوي كل من القهوة والشاي بالإضافة إلى بعض الأعشاب والتوابل، على حمض الساليسيليك، الذي يحفز أعراض الربو.

الفاكهة المجففة

تحتوي العديد من الفواكه المجففة على الـ ”سلفيت“، وهي مادة تعد من المواد الحافظة، ولكنها تساعد في تحفيز أعراض الربو وتفاقمها أيضا، وبالإضافة إلى الفاكهة المجففة، تتواجد مادة الـ ”سلفيت“ في الأطعمة المخللة وعصير الليمون المعبأ.

الجمبري والمحار

يساهم الجمبري المجمد أو المحضر في تحفيز أعراض الربو، حيث يحتوي على مادة الـ ”سلفيت“، كما يعد المحار من الأطعمة المحفزة أو المثيرة للحساسية وأعراض الربو.

وتعد القشريات بما في ذلك الجمبري والكركند والسلطعون من أبرز المحفزات لأعراض مرض الربو.

المشروبات الروحية

تحتوي المشروبات الروحية بما في ذلك النبيذ والبيرة على مادة الـ ”سلفيت“ التي تحفز الربو، كما يحتوي النبيذ على مادة ”الهيستامين“، والتي ترتبط بأعراض حساسية مثل العيون الدامعة والعطس والصفير أثناء التنفس.