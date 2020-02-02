خوفا من تفشي ”إنفلونزا الطيور“‎.. الصين تعدم 17 ألف طير من الدواجن

أعدمت السلطات الصينية، أكثر من 17 ألف طير من الدواجن، في مقاطعة هونان وسط البلاد، جراء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.

وذكرت صحيفة ”ساوث تشاينا مورنينغ“ الصينية، اليوم الأحد، أن 4 آلاف و500 من الدواجن، نفقت في إحدى المزارع بمنطقة ”شوانغجينغ“ بالمقاطعة، جراء إصابتها بالوباء.

وأضافت أن ”وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أعدمت 17 ألفا و828 من الدواجن الأخرى، في نفس المزرعة تفاديا لانتشار الإنفلونزا“.

ولم تسجل السلطات الصينية أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى سكان المقاطعة.

وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، سجلت دول العالم 861 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور، توفي على إثرها 455 شخصا، بين 2003-2019.

بينما سجلت الصين خلال الأعوام الـ16 الأخيرة، 53 حالة إصابة بالوباء، توفي بسببها 31 شخصا.