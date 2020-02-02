بعد تفشي ”كورونا“.. توقف عن ملامسة وجهك لهذه الأسباب

أدى ظهور فيروس كورونا إلى إصابة الآلاف، وقتل أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء العالم، لذا إذا كنت خائفا من تهديدات مثل فيروس ووهان، فهناك شيء واحد سهل للغاية يمكنك البدء في القيام به من أجل صحتك وصحة الآخرين، وهو ”التوقف عن لمس وجهك“!

وذكر موقع “ gizmodo“ أننا عندما نفرك وجوهنا، فإننا نقوم بتلويث أجسامنا بالجراثيم التي يحتمل أن تكون خطرة، والتي تلتقطها أيدينا من الأسطح التي لمستها مؤخرا، فمن الممكن أن تحمل هذه الأسطح أجزاء غير مرئية من البراز أو المخاط التي قد تُترك خلف شخص لا يهتم بغسل يديه.

وقدرت دراسة في عام 2015 أن الناس يلمسون وجوههم في المتوسط 23 مرة في الساعة، وأقل قليلا من نصف هذه اللمسات فإنها تشمل المناطق ”المخاطية“ في وجهنا، مثل الفم والأنف والعين.

كذلك وجدت دراسة أخرى في عام 2013، أن الأشخاص يقومون بلمس الأسطح في وسائل المواصلات العامة، حيث يمكن أن توجد الجراثيم بمعدل 3.3 مرة في الساعة، بينما يقومون بلمس أفواههم وأنوفهم بمعدل 3.6 مرة في الساعة، وهذه الأجزاء من وجهنا هي القناة المثالية لدخول عدد لا يحصى من الجراثيم، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، للجسم وإصابته.

كما أن هناك أمراضا أيضا يمكن أن تنتقل عن طريق لمس الوجه مثل الإنفلونزا وفقا للتقرير، وفيما يمكن اعتباره موسما معتدلا في الولايات المتحدة هذا العام للإصابة به، فقد أصيب بفيروس الإنفلونزا بالفعل أكثر من 19 مليون شخص، وأدخل المستشفى أكثر من 180 ألف شخص، وتُوفي ما يزيد عن 10 آلاف شخص.

وفيما يلي قائمة قصيرة جدا بالأمراض التي تنتشر عن طريق لمس الوجه والتي تثقل كاهل الأمريكان كل عام، وهي:

النوروفيروس، والتهاب الكبد الوبائي أ، ومئات الفيروسات التي تسبب نزلات البرد، والتهاب ملتحمة العين، وعدوى المكورات العنقودية، وغيرها.

وبحسب الطبيعة البشرية، فلا يمكن التوقع أن الأشخاص سيتوقفون عن لمس وجوههم بالكامل، ولكن هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي يمكن القيام بها إذا قللنا من هذه العادة وطبقنا أخرى، مثل غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون، لمدة 20 ثانية على الأقل.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في عام 2008 أن الأشخاص الذين نادرا ما يقومون بلمس وجوههم كانوا أقل عرضة بنسبة 80 % للإصابة بالإنفلونزا الموسمية مقارنة بأولئك الذين يعانون من مستويات أعلى لملامسة الوجه. وهذه النسب لن تتحسن إلا إذا غسلوا أيديهم كثيرا أيضا.

وعلى الرغم من أن قناع الوجه من غير المرجح أن يفعل الكثير من تلقاء نفسه للوقاية من أي مرض، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، فإن ارتداءه قد يذكرك على الأقل بإبقاء يدك بعيدا عن وجهك.