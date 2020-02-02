أطعمة تعزز صحة الغضاريف وتسرع عملية تعافيها

تعتبر الغضاريف مهمة وأساسية لدعم ومرونة العظام ومختلف مفاصل الجسم، وأي تلف أو ضرر في الغضاريف يساهم في ألم شديد وتورم بالإضافة إلى صلابة المفاصل.

وينتج عن تلف الغضروف، ألم الركبة التي تعد من الحالات الشائعة للغاية، هذا وعند تعرض الغضاريف للتلف، تستغرق وقتا طويلا في التعافي، ولكن جنبا إلى جنب مع الأدوية، هناك أطعمة تساعد في تعزيز صحة الغضاريف وتسريع عملية تعافيها، ونوضحها فيما يأتي من خلال ”ذا هيلث سايت“.

التفاح

التفاح غني بالفوائد ويعزز صحة الجسم ككل، بما في ذلك الغضاريف، وذلك بفضل احتوائه على مركب يدعى ”كيرسيتين“، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحفز إنتاج الكولاجين، والذي يعد ضروريا لصحة الغضاريف.

البصل

يتميز البصل بثرائه بمادة الكبريت التي تحارب الالتهابات، وتساهم في تعافي الغضروف وآلام المفاصل، فاستهلاك البصل بانتظام يعزز صحة الغضاريف ويسرع من عملية تعافيها.

الكركم

للكركم خصائص هائلة مضادة للالتهابات، وجنبا إلى جنب مع تعزيز صحة الغضاريف وتعافيها، للكركم مفعول مسكن قوي.

المكسرات

تحتوي المكسرات على فوائد عديدة، وخاصة البقان والكاجو والجوز واللوز، حيث تحتوي على أحماض الأوميغا 3 الدهنية التي تحارب الالتهابات، كما تتميز هذه المكسرات بثرائها بالمنغنيز والذي يساعد في بناء الغضاريف.

زيت الزيتون

يتميز هذا الزيت باحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تقلل الالتهاب وتساعد في تعافي تلف الغضاريف، كما أنه يعزز صحة الجسم عامة والقلب والأوعية الدموية.