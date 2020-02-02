الصين تقرر إيقاف خدمات الزواج وتسريع الجنائز وحرق جثث ضحايا ”كورونا“

أعلنت وزارة الشؤون المدنية الصينية إيقاف خدمات الزواج، ونصحت بإلغاء حفلات الزفاف لمنع انتشار فيروس كورونا الذي هز البلاد في الفترة الأخيرة.

وطلبت الصين من الأزواج تأجيل مراسم الزفاف وتقليص الجنائز لمنع انتشار العدوى، وخاصة أن العديد من حفلات الزفاف كانت مقررة اليوم 2 فبراير، لأنه يعتبر موعدا محظوظا في الثقافة الصينية، لأن أرقامه ”02022020“ تظل كما هي عند قراءته من اليسار إلى اليمين أو العكس.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، جاء إعلان الوزارة بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 259 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات حوالي 12 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان وزارة الشؤون المدنية: ”ننصح بإلغاء حفلات الزفاف في 2 فبراير من هذا العام، وشرح الموقف للمدعوين“، وشرحت أنها ستوقف خدمات الزواج مؤكدة ضرورة عدم إقامة حفلات عامة لمنع انتشار الفيروس.

وكانت بكين وشانغهاي ومدن أخرى قد قررت في وقت سابق تقديم خدمات تسجيل حفلات الزفاف في الموعد، حتى أعلنت الوزارة بيانها.

كما قالت الوزارة، إنه يجب إجراء الجنائز ”بطريقة بسيطة وسريعة لتجنب التجمعات“، وشددت على ضرورة حرق جثث أي من ضحايا فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أنه يتعين على الموظفين الذين يتولون الجنازات ارتداء معدات واقية والخضوع لفحوصات درجات الحرارة لتجنب المخاطرة بالعدوى.

هذا وفرضت الصين قيودا صارمة على السفر وأجلت احتفالات نهاية عطلة العام القمري الجديد، والتي تتضمن سفر مئات الملايين من الناس عبر البلاد لزيارة عائلاتهم، في محاولة لاحتواء الفيروس.

وأمرت المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد بألا تستأنف الدراسة، وحث المسؤولون المصانع على تأخير عودتها إلى العمل، وطلب من الجمهور تجنب الحشود الكبيرة.