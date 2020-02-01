تونس تعزل مواطنًا عائدًا من الصين للاشتباه بإصابته بـ“كورونا“

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن السلطات التونسية عزلت مواطنًا في مطار قرطاج الدولي، يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن“المسافر التونسي كان قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وقد تم عزله في الغرفة الصحية الخاصة التي أعدتها وزارة الصحة التونسية في مطار تونس قرطاج الدولي“.

ونقلت الإذاعة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن“هذا المواطن كان في الصين، ويحمل بعض أعراض فيروس كورونا، وسيتم إخضاعه لمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من حالته“، مشيرًا إلى أن“السلطات القطرية سمحت لهذا المواطن التونسي بالمرور والعودة الى بلده رغم أعراض الإصابة التي بدت عليه“.

وطبقت السلطات التونسية بعض الإجراءات في المطارات للوقاية من احتمالات انتشار ”كورونا“، وتم تركيز كاميرا مراقبة بكل المطارات الدولية والمعابر الحدودية، فضلًا عن قاعات صحية مجهزة لمباشرة الحالات المشتبه بها وعزلها عن عامة الناس لتفادي العدوى.