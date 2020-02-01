بعد التمارين الرياضية.. هذه أفضل الأطعمة لتخفيف آلام وإرهاق العضلات

ممارسة التمارين أمر هام جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي ومناسب، حيث تساعد في الوصول لهدف الحصول على جسم صحي وتعزيز لياقته البدنية، ولكن بعد ممارسة الرياضة عادة ما نلاحظ ألما شديدا وإرهاقا في العضلات.

ويوضح الخبراء أن الوقت الأمثل للحصول على وجبة بعد التمارين، هو في غضون 3 ساعات من ممارستها، ولأن الأمر يكون محيرا بعض الشيء، نوضح من خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“ أفضل الأطعمة لتخفيف آلام وإرهاق العضلات:

الخضروات

تعد السبانخ والخضروات الصليبية التي تشمل الملفوف والبروكلي والجرجير وغيرها، من بين أفضل الأطعمة التي يُنصح بتناولها بعد ممارسة التمارين؛ لتخفيف آلام وإرهاق العضلات، خاصة أن هذه الخضروات تحتوي على فيتامينات A و B و C، بالإضافة إلى البروتين والكربوهيدرات الصحية، مما يساعد في محاربة الالتهابات.

التوت

يتميز التوت بثرائه بمضادات الأكسدة والتي تساعد في تخفيف إرهاق العضلات وتسرع من تعافيها. وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة، يعد التوت مصدرا جيدا للكربوهيدرات وبروتينات الـ “ سيرتوينز“.

بذور الشيا

هذه البذور غنية بالبروتين والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر هامة للجسم، كما تحتوي على دهون صحية مضادة للالتهابات تعزز تعافي العضلات وتخفيف إرهاقها بعد التمارين.

الموز

بالإضافة إلى تخفيف آلام العضلات، يعزز الموز الطاقة ويمنع إصابتك بالجفاف، كما أنه يعتبر مصدرا غنيا للكربوهيدرات والبوتاسيوم.

الشوفان

جنبا إلى جنب مع ما ذُكر أعلاه، يمكنك تناول الشوفان بعد ممارسة التمارين، حيث يعد من أفضل الأطعمة التي تعزز تعافي العضلات بعد التمارين، كما أنه سهل الهضم وغني بالعناصر الغذائية الأساسية.