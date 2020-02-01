مكونات طبيعية بديلة لأدوية الاكتئاب.. تعرف عليها

كما هو الحال بالنسبة للصداع، يعاني الكثير من الأشخاص من الاكتئاب الذي عادة ما تتفاقم أعراضه بسبب أدوية معينة أو بسبب الخريف والشتاء اللذين قد يسببان اكتئابا موسميا.

وعادة ما يتم التعامل مع هذه الحالة بالأدوية المضادة للاكتئاب، والتي تعمل على إصلاح ما حدث من خلل كيميائي في المخ والناقلات العصبية المسؤولة عن الحالة المزاجية والسلوك.

وفي حين أن مضادات الاكتئاب قد تساعد بالفعل في بعض الأحيان، إلا أنها كثيرا ما تساهم في تفاقم الأعراض، كما أنها قد تصبح عادة يصعب التخلي عنها.

وبعيدا عن تلك الأدوية، كشفت صحيفة ”تايمز أوف انديا“ عن العديد من المكونات الطبيعية التي تستبدل مضادات الاكتئاب بفعالية وأمان.

الزعفران

يشير الخبراء إلى أن الزعفران يساعد في علاج الأمراض العقلية التي تشمل الاكتئاب واضطراب القلق، كما يقلل خطر الإصابة بها في المقام الأول، لذا، يُنصح بإضافة الزعفران لنظامك الغذائي ولكن دون الإفراط في استهلاكه.

عشبة اللافندر

تساعد عشبة وزيت اللافندر في الحد من أعراض الاكتئاب واضطراب القلق، هذا ويمكن الاستفادة من خصائصه من خلال استهلاك شاي اللافندر واستنشاق رائحته أيضا.

حمض الفوليك

يتميز حمض الفوليك بفاعلية كبيرة في تعزيز الصحة العقلية وتخفيف أعراض الاكتئاب، خاصة عند استهلاكه بما يكفي، حيث يرتبط انخفاض مستوياته بزيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب.

ويُنصح بتناول أي من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك يوميا، والتي تشمل الفاصوليا والعدس والخضراوات الورقية الداكنة، بالإضافة إلى بذور عباد الشمس والأفوكادو.

الزنك

يرتبط الزنك بتعزيز الصحة والوظائف العقلية، مثل التعلم والسلوك، وانخفاض مستوياته في الدم، ويرتبط بالقلق والاكتئاب. وقد وجد الخبراء أن تناول 25 ملليغرام من مكملات الزنك يوميا ولمدة 12 أسبوعا، يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، كما أن تناول ما يكفي من مصادر الزنك يعزز مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3.

بالإضافة إلى المكسرات، يتوفر الزنك في الحليب الكامل الدسم والحبوب الكاملة التي تشمل الكينوا والشوفان، كما تعد الشوكولاتة الداكنة والمحار والعدس من أبرز مصادر الزنك الطبيعية.