الصين تستخدم الطائرات المسيرة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات (فيديو)

كشف مقطع فيديو كيف تستخدم الصين الطائرات المسيرة لإجراء دوريات في مدنها وقراها لتذكير السكان بارتداء الكمامات في الشوارع، بينما تحاول البلاد السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، نشرت السلطات وبعض أفراد المجتمع طائرات مُسيرة ذات قدرات صوتية للقيام بدوريات في مناطق معينة.

وأظهر الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام شرطة المرور في مويانغ، وهي مدينة صغيرة بالقرب من ميناء رئيسي في مقاطعة لياونينغ، للطائرة المسيرة لإجراء دوريات حول مناطق المشاة لإعطاء الأوامر للأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات.

ووفقا لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، تصدر الطائرات المسيرة صوتا مدويا وتقول للمارة: ”أين قناعك؟ ارتدي قناعك“.

كما ظهرت مقاطع فيديو أخرى في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة منغوليا الداخلية، طائرات مسيرة وهي تقترب من امرأة مسنة، وتقول لها عبر مكبرات الصوت: ”أيتها الجدة، توقفي عن التحديق في الطائرة المسيرة، إنها طائرة قريتنا، لا تتجولي في الهواء الطلق دون ارتداء كمامة، عودي إلى المنزل بسرعة واغسلي يديكِ“.

وفي شريط فيديو آخر، شوهدت فتاة صغيرة وهي تمشي خارج منزلها دون كمامة، قبل أن يستخدم المتحكم في الطائرة المسيرة مكبرات الصوت ويقول لها: ”يا صبية! نحن في أوقات غير عادية! لا تتجولي في الخارج، أنك لا ترتدين كمامة! أسرعي وعودي إلى المنزل“، قبل أن تومئ الفتاة وتركض مسرعة نحو منزلها القريب، بينما تقول الطائرة: ”فيروس كورونا خطير للغاية. اهربي“.

Chinese officials in rural areas are creatively using #drones to make sure local residents don‘t gather together without wearing masks during the nationwide battle against the #coronavirus. https://t.co/e6khcWvUrx pic.twitter.com/td7u1ZZ4Kz

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020