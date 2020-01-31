 مطار البصرة يمنع دخول أي صيني أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

مطار البصرة يمنع دخول أي صيني أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا

مطار البصرة يمنع دخول أي صيني أو وافد من الصين بسبب فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الجمعة، إن مطار البصرة منع دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وشددت عدة دول قيود السفر اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

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