كيف تضبط مستويات السكر في دمك؟

كشفت أخصائية التغذية البريطانية، ”جيسيكا سيبيل“ عن أفضل 5 توصيات غذائية للمساعدة في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم وإبعاد الرغبة الشديدة في تناول السكريات التي تنتاب الأشخاص في أوقات معينة من اليوم.

وقالت جيسيكا؛ إنه ”من الطبيعي الشعور بلحظات من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، ولكن المشكلة هي عندما تحدث بشكل متكرر أكثر من المعتاد“، بحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأضافت:“إذا كنت تكافح بشدة مع هذه الرغبة الشديدة، أو كنت تعاني بانتظام من انخفاضات كبيرة في مستويات الطاقة لديك، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير بكيفية استقرار مستويات السكر في الدم لديك وتناول هذه الأطعمة“.

الدجاج

يُعد الدجاج خيارًا شائعًا للغداء أو العشاء، حيث إنه يحتوي على مصدر عالٍ من البروتين يمدك بالطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

وقالت جيسيكا، إنه“يدعم بشكل كبير مستويات السكر في الدم لأنه يساعد في استقرار نسبة الجلوكوز“.

البقوليات

إذا كنت تتبع خيارات نباتية، فإن البقوليات تعد خيارًا جيدًا وتحل محل الدجاج تمامًا.

وعادة ما تكون البقوليات قليلة الدهون ولا تحتوي على الكوليسترول، وهي غنية بالمعادن المفيدة بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.

وتعد البقوليات مصدرًا رائعًا للبروتين، وستساعد بتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم.

وقالت جيسيكا:“إن إضافة العدس لتحضير وجبة دافئة ومريحة ستجعلك تشبع وتنشط لساعات“.

الأفوكادو

سواء أكنت تستمتع بالأفوكادو المهروس على الخبز المحمص على الإفطار أم في لفائف الغداء، فإن الأفوكادو مفضل لدى العديد من الأشخاص.

ويعد الأفوكادو نوعًا جيدًا من الدهون الصحية الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C و E و K.

وقالت جيسيكا؛ إنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة وهو واحدة من ”الأطعمة الأكثر تنوعًا“، مشيرة إلى أن إضافته إلى الإفطار أو الغداء أو العشاء أو كوجبة خفيفة يساعد في استقرار مستويات السكر.

البطاطا الحلوة

بالمقارنة مع البطاطا البيضاء العادية، تعد البطاطا الحلوة غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية.

وعندما يتم تقديمها مسلوقة تقوم بتثبيت مستويات السكر في الدم، ويمكن تضمينها أيضًا في مجموعة متنوعة من الوجبات وإقرانها بالدجاج أو البقوليات للحصول على أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الجسم.

القرفة

معظم الناس قد لا يدركون أن القرفة من التوابل المفيدة عندما تهدف إلى التحكم في الرغبة الشديدة في السكر، ويمكن استخدامها عند تحميص الوجبات الخفيفة الصحية أو إضافتها إلى العصائر والخضراوات المحمصة وغير ذلك.

ووصفتها جيسيكا بأنها عنصر ”قوة“ يمكن استخدامه لتقليل الرغبة الشديدة ودعم عملية التمثيل الغذائي لديك.