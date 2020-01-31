”فيسبوك“ تعلن الحرب على المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا

قالت شركة ”فيسبوك”؛ إنها بصدد اتخاذ خطوات قوية لإزالة ادعاءات كاذبة حول علاجات وطرق الوقاية من فيروس كورونا، في محاولة من جانبها للقضاء على المعلومات المضللة المتعلقة بتفشي المرض العالمي.

وجاء الإعلان، اليوم، بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية للصحة العامة خارج الصين، حيث ظهر الفيروس الشهر الماضى.

ونقل تقرير لـ“وول ستريت جورنال“، عن مصدر بالشركة، قوله إن فيسبوك ”ستمنع أيضًا المعلومات الخاطئة والعلاجات المزيفة لفيروس كورونا من منصات الشبكات الاجتماعية التي تمتلكها الشركة، مثل و“اتساب“ و“إنستغرام“، فضلًا عن تنبيه المستخدمين الذين ينشرون مشاركة أو يشاركون محتوى حول الفيروس الذي يعتبره آخرين مزيفًا“.

وأضاف المصدر:“نفعل ذلك امتدادًا لسياساتنا الحالية لإزالة المحتوى الذي قد يتسبب بضرر مادي، ونركز على الادعاءات التي تهدف إلى تثبيط العلاج أو اتخاذ الاحتياطات المناسبة“.

وتابع:“قام فيسبوك مؤخرًا بإزالة المعلومات المضللة بموجب هذه السياسة في باكستان العام الماضي، عندما قررت الشركة والشركاء المحليون أن الشائعات عبر الإنترنت حول لقاح شلل الأطفال تعرض الموظفين الصحيين لخطر العنف الجسدي“، وفقًا لمتحدثة باسم الشركة.

وقالت ”فيسبوك“ إنها تركز على المنشورات التي تقدم ادعاءات كاذبة، مثل فكرة أن تناول فيتامين سي يشفي من الفيروس، مشيرة إلى أنها ستزيل أيضًا المنشورات التي تحتوي على ادعاءات مربكة حول نوع الموارد الصحية المتاحة.

ويؤكد موقف الشركة من تفشي الفيروس الطبيعة المتطورة والمخصصة لموقفها بشأن ما إذا كان ينبغي لها أن ترصد دقة المحتوى الذي تمت مشاركته على ”فيسبوك“ وكيفية ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات الطبية المضللة تعد إحدى قضايا فيسبوك، التي يستثمر مليارات الدولارات في أدوات تقنية جديدة وموظفين جدد لمساعدة عمل شرطة الفضاء الإلكتروني.