تعرف على أفضل أقنعة الوجه لحماية نفسك من فيروس كورونا

يدور نقاش حاد ومستمر هذه الأيام حول مدى فاعلية وقدرة أقنعة الوجه الطبية على التصدي للإصابة والجراثيم والملوثات الأخرى، وبخاصة بعد اجتياح فيروس كورونا القاتل مناطق واسعة من العالم، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ العالمية.

في حين أن أقنعة الوجه العادية تمنع الجسيمات الكبيرة من دخول فمك، فإن قناع التنفس من نوعية N95 يُعد الأكثر إحكاما وذو فعالية في الحماية من أمراض الهواء، إلى جانب غسل اليدين بشكل متكرر.

وقال موقع cnet ”سي نت“ في تقرير جديد، إن الأقنعة الطبية التي يرتديها العاملون في المجال الطبي مثل أطباء الأسنان، قد تسمح بتسريب الجسيمات في الهواء، فيفقد القناع غرضه الرئيسي وهو إبعاد سائل عطس أو سعال شخص مصاب آخر من دخول فم أو أنف مستخدمه.

وبحسب التقرير، فإن التمييز بين نوعين أساسيين من الأقنعة أصبح حتميًا في الوقت الحالي للحفاظ على الحياة، ومنع انتشار فيروس كورونا؛ أولهما القناع المعروف بـ“N95″، الذي يقدم حماية كبيرة لمن يرتديه، حيث يمنع 95% من الميكروبات والجراثيم، كما يأتي بأحجام مختلفة.

والقناع الطبي الثاني، وهو العادي الذي يستخدمه الكثير من الأشخاص كما دأب مرتادو المستشفيات على رؤيته لدى الأطباء، حيث لا يحقق سوى حماية محدودة للغاية.

وقال التقرير نقلاً عن الدكتور مايكل هول المتخصص في علم المناعة: إن ”أقنعة التنفس N95 تعد الأكثر حماية، يمكن ارتداؤها بوسائل النقل العام أو عند دخول المناطق المزدحمة“.

في حين أظهرت دراسة أخرى، أن أقنعة التنفس مفيدة في الوقاية من الالتهابات الفيروسية، ولكن فقط عندما تقترن بغسل اليدين بشكل متكرر.