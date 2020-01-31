علامات غريبة تشير لانخفاض السكر في الدم.. عليك الانتباه إليها

عادة ما يتم تسليط الضوء على خطورة ارتفاع السكر في الدم، إلا أن انخفاضه بمستويات غير طبيعية له آثاره الضارة أيضا، لذا دائما ما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة؛ للحفاظ على مستوى السكر في الدم وعدم انخفاضه بصورة غير طبيعية.

ولأنه قلما ما يتم الانتباه لانخفاض مستويات السكر في الدم، نوضح من خلال صحيفة ”تايمز أوف إنديا“ أعراض غريبة تشير لانخفاض مستوى السكر في الدم لا يعلمها الكثيرون:

التردد

يعتبر السكر أو الجلوكوز من أحد المصادر الرئيسية للطاقة في الجسم، ويُستغل جزء كبير منه في الدماغ، ومع انخفاض مستوى السكر، يجد الدماغ صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات الصحيحة، ويصبح الشخص مترددا، لذا احرص على تناول الوجبات الخفيفة بين وجباتك لضمان وصول كميات كافية من الجلوكوز إلى المخ.

التعرق المفرط

في حين أن التعرق المفرط يكون طبيعيا في فترة ما بعد الظهيرة في الصيف أو بعد التمرين، إلا أنه ليس طبيعيا أن يحدث في أي وقت من اليوم.

فملاحظة التعرق المفرط بشكل عشوائي قد يكون علامة على انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذه العلامة تكون شائعة جدا في الصباح، حيث يمكن أن تنخفض مستويات السكر لديك أثناء الليل، لذا وعند ملاحظة هذه العلامة من الهام تناول أي شيء على الفور.

الاستيقاظ في منتصف الليل

بالإضافة إلى مواجهة الكوابيس، قد يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم إلى اضطراب نومك في الليل، ويتسبب في استيقاظك في منتصف الليل، وذلك يرجع إلى أنه عندما ينخفض مستوى السكر في دمك، ينتج الجسم هرمونات التوتر، مما يجعلك تقلق من النوم.

التقلبات المزاجية

تعد هذه من العلامات الشائعة على انخفاض السكر في الدم، والتي لا يدركها الكثيرون، حيث قد تجد نفسك سعيدا ومبتهجا في بعض الأحيان، بينما ستشعر بأنك حزين في أحيان أخرى ودون سبب واضح، ومع ملاحظة تكرار ذلك، يوصى باستشارة الطبيب.

زيادة سرعة ضربات القلب

يساهم انخفاض مستوى السكر في الدم في زيادة سرعة نبضات القلب عن المعدل الطبيعي، لذا عند ملاحظة ذلك، يُنصح بتناول فواكه أو شرب عصير الفواكه.