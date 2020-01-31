الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 213

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، يوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس.

وأضافت اللجنة في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.

جاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين في عموم البلاد إلى 5.

وأشار البيان إلى أن المصاب الجديد تم إدخاله المستشفى، وإخضاعه للحجر الصحي، مطالبًا من سبق وأن تعامل معه بالتوجه إلى أقرب مختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم حملهم للفيروس القاتل.

وكانت وزارة الصحة ذاتها، أعلنت صباح الإثنين، عن تسجيل أول إصابة بالفيروس، لدى شخص بمنطقة شتارنبرغ، قبل أن تعلن الثلاثاء عن إصابة 3 أشخاص جدد بالفيروس كانوا يعملون في نفس المكان مع صاحب الإصابة الأولى.

والخميس، ذكر بيان الوزارة كذلك أن صاحب الإصابة الخامسة كان يعمل مع المصابين الأربعة السابقين في نفس المكان.

وقال صاحب أول إصابة في ألمانيا، إن الفيروس نقل إليه من خلال سيدة صينية كانت قد قدمت للبلاد في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، للمشاركة فعالية تدريبية للشركة التي يعمل بها، وأن هذه المرأة عادت يوم 23 من الشهر ذاته.

المغرب وتركيا يعلقان الرحلات الجوية مع الصين

وأعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، الخميس، تعليقا مؤقتا لرحلاتها بين مدينة الدار البيضاء والعاصمة الصينية بكين (ذهابا وإيابا)، ابتداء من 31 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 29 فبراير/ شباط المقبل.

وأرجعت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قرار التعليق المؤقت إلى التراجع القوي في الطلب على رحلات الدار البيضاء ـ بكين ـ الدار البيضاء.

وأضاف البيان أنه سيتم إبلاغ ”الزائن الذين كانوا مبرمجين في البداية على هذا الخط، بعد تاريخ 31 يناير الجاري، بشكل شخصي“.

وأشار أن الشركة ستقترح على زبنائها ”تواريخ رحلات جديدة، دون أداء أي رسوم إضافية“.

وأكد البيان أن مصالح الشركة في أتم الاستعداد سواء بالمطارات أو الوكالات التجارية ومراكز الاتصال، لتزويد الزبناء بكافة المعلومات الكفيلة بتخفيف الإزعاج الناتج عن هذا التعليق المؤقت.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية التركية، أيضا وقف رحلاتها إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانغتشو، وشيان الصينية حتى 9 فبراير/ شباط المقبل، بسببي تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال يحيى أوستون، المستشار الصحفي للخطوط الجوية التركية، في بيان: ”قررنا وقف رحلاتنا إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانغتشو، وشيان الصينية حتى 9 فبراير، من أجل تقييم الوضع والتطورات الأخيرة الناشئة عن فيروس كورونا مع السلطات الوطنية والدولية“.

والأربعاء، أعلنت العديد من شركات الطيران حول العالم، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب تفشي فيروس ”كورونا الجديد“، من بينها شركة ”لوفتهنزا“ الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية (بريتش آيرلاين) وشركات آسيوية وأوروبية.

إيران تفرض حجرا صحيا على سيدتين صينيتين

وفي إيران أعلن محمد حسين صومي رئيس جامعة مدينة تبريز للعلوم الطبية، الحجر الصحي على امرأتين صينيتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية، عن صومي، أن ”امرأتين صينيتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا وصلتا إلى إيران مؤخراً وجرى نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة“.

وأضاف أنه جرى نقل المرأتين البالغتين 36 و37 عامًا، إلى مستشفى في تبريز، وتم وضعهما في الحجر الصحي بعد أخذ عينات منهما، مشيرًا إلى أنهما مصابتان بأعراض الحمى والأعراض الشبيهة بفايروس كورونا.

وبين صومي أن ”المرأتين الصينيتين دخلتا إلى إيران عبر منفذ استارا الحدودي مع جمهورية آذربايجان وكانتا في الصين قبل 5 أيام“.

وأضاف: ”تم نقل المرأتين الصينيتين إلى مكان مخصص لخدمة مرضى يشتبه في إصابتهم بمرض فيروسي حاد“، داعيا الإيرانيين إلى العمل فقط بناء على توصيات عامة لمنع انتشار العدوى الفيروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، أن فيروس كورونا الجديد، بدأ يقترب من الوصول إلى داخل الحدود الإيرانية على الرغم من عدم تسجيل إصابة بين الإيرانيين خلال الأيام الماضية.

ودعا مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الخميس، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس ”كورونا“.