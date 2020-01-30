إيطاليا تعلن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الخميس، عن تسجيل البلاد أول حالتين إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنه ”تأكد لدينا إصابة حالتين بفيروس كورونا“، مشيرًا إلى أن ”الحديث يدور حول إصابة سياح من الصين وصلوا إلى إيطاليا مؤخرا“.

والخميس، دعا مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس ”كورونا“.

وأعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات جراء ”كورونا“ إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى 12 ألفا و167 حالة، وارتفع عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.