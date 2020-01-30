7 طرق للحفاظ على صحة ”كبدك“

الكبد هو أكبر عضو في الجسم، يقوم بتصفية الدم كل يوم، ويقاوم الالتهابات، وهو قادر على التجدد عندما يكون بصحة جيدة، كذلك يؤدي أكثر من 500 وظيفة، بما في ذلك تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

لكن الكثيرين يعانون من تلف الكبد، وهم من بين الآلاف الذين ينتظرون عملية زراعة الكبد، وهي عملية تستغرق حوالي عام.

وهناك العديد من الأمراض التي تسبب تلف الكبد، منها مرض الكبد الدهني الناجم عن الدهون الزائدة في الكبد، خاصة إذا كان يضم أكثر من 10% من وزن الكبد، وهو نوعان: مرض الكبد الدهني الكحولي، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وذكرت إحدى الدراسات أن الشكل الأكثر شدة هو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وفقا لموقع ”Medical Daily“.

وأعلنت عن آلة جرى تطويرها في جامعة زيورخ، تحافظ على ضخ الكبد البشري لمدة سبعة أيام، بدلا من 24 ساعة، وهو المعتاد في هذه الأجهزة، ويمكن للآلة أيضا أن تساعد في تحسين صحة الكبد، ما يسمح للكثيرين بإجراء عمليات زرع الكبد بشكل أسرع.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأجهزة لديها القدرة على إنقاذ العديد من الأرواح، إلا أنه لا يمكن لأي شخص أن يتحمل انتظار زراعة الكبد، وبالتالي لا يتعين عليك الاعتماد على عملية زرع كبد في المستقبل، لكن هناك عدة استراتيجيات لرعاية كبدك، وأفضلها هي:

التمارين: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحرق الدهون الثلاثية في الجسم للحصول على الطاقة، وبالتالي يمكن أن تساعد أيضا في تقليل الدهون في الكبد.

التبرع بالدم: التبرع بالدم مرتين في السنة سوف يقلل من مستويات الحديد لديك، ما يحمي الكبد من التلف.

تحسين نسبة أوميجا3: يمكن العثور على أوميجا 3 في سمك السلمون والماكريل والرنجة والأنشوجة، وبدلا من ذلك، إذا كنت لا تأكل أيا من هذه الأسماك الدهنية بانتظام، فقم بتناول مكملات زيت الكريل الغنية بالأوميجا3، كما يجب تقليل أو تجنب تناول الأطعمة المصنعة واستخدام الزيت النباتي للطبخ.

تجنب الأدوية: حيث يستقطب إنزيم واحد فقط في الكبد ما يقرب من 50% من جميع الأدوية الموجودة في السوق، والتي تشمل الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية مثل التينول أو الباراستيمول وعلاجات البرد والألم، كما ترتبط أكثر من ألف من الأدوية المتداولة خارج البورصة بإصابة الكبد الناجمة عن الأدوية.

تجنب الكحول: يجب تجنب تناول الكحول بالكامل إذا كان لديك مرض الكبد الدهني الكحولي أو الكبد الدهني غير الكحولي، لأنه يمكن أن يزيد من خطر تليف الكبد وتدمير الخلايا في الكبد.

تحسين أمعائك: لأن ما يصل إلى 75% من المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة لديهم اختلال في الميكروبات في القناة الهضمية، ومن الأفضل لك أن تأخذ البروبيوتيك ”معززات حيوية“ أو تناول الأطعمة المخمرة للحفاظ على التوازن الميكروبي الخاص بك.

تناول أسيتيل سيستين N-acetylcysteine: وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويستخدم في علاج أمراض الكبد الدهنية المزمنة.