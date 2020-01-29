باحثون ينجحون في اتخاذ خطوة نحو اكتشاف علاج لفيروس ”كورونا“

نجح العلماء في ملبورن بأستراليا بزراعة فيروس كورونا المأخوذ من عينة أحد المرضى؛ ما قد يفسح المجال في تزويد الباحثين من جميع أنحاء العالم بمعلومات حاسمة للتغلب على الفيروس.

وتعد هذه الخطوة الأولى التي يتم فيها نمو الفيروس في عملية زرع الخلايا خارج الصين.

ويأتي هذا البحث الجديد كثمرة تعاون ومشروع مشترك بين مستشفى ملبورن الملكي وجامعة ملبورن، بقيادة فريق من علماء معهد ”بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة“، حسب ما ذكره موقع ”بيزنس إنسايدر“.

وقال رئيس مختبر تحديد الفيروسات في المعهد، الدكتور جوليان دروس، في إشارة لإمكانية صنع دواء جديد ”إن زرع فيروس كورونا في المختبر يعد إنجازا كبيرا؛ لأنه سيسمح بإجراء تحقيق وتشخيص دقيقين للفيروس في جميع أنحاء العالم“.

وأشاد جوليان بجهود العلماء في الصين من خلال إصدارهم جدول تسلسل الجينوم من هذا الفيروس التاجي، مؤكدا أن وجود الفيروس الحقيقي يعني أن لدينا الآن القدرة على التحقق من صحة جميع أساليب الاختبار التي نجريها معمليا.

وأكد الباحث في بيان أنه سيتم شحن النتائج المزروعة للفيروس إلى مختبرات الباحثين والخبراء التي تعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية في أوروبا.

كما أنه من المقرر أن تستخدم النتائج التي سيتم التوصل إليها أيضا، لعمل اختبار الأجسام المضادة، للكشف عن الفيروس في المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا، أو الذين لا يدركون إصابتهم به حتى الآن.