عادات خاطئة بعد الأكل تهدد الجهاز الهضمي والقولون.. تعرف عليها

تتسبب بعض العادات التي تمارس بعد تناول الطعام في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، خاصة التي تتعلق بالجهاز الهضمي وصحة الأمعاء.

وبحسب صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، فإن التصرفات هي:

تناول الفاكهة

تعتبر الفواكه من المأكولات الصحية، لكن هذه الفوائد تعتمد على التوقيت، فمن المفضل تناول الفاكهة على معدة فارغة أو بعد فترة محددة من تناول الطعام وليس بعده مباشرة، لأنه بتناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة تعوق عملية الهضم وامتصاص الجسم لها، وبالتالي يؤدي ذلك لحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي.

النوم

يفضل الكثير من الناس الخلود للنوم مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام، لكن هذا الأمر ضار للغاية، حيث يعوق إمكانية هضم الطعام، ما يتسبب بشعور مزعج في الأمعاء وانتفاخ البطن وآلام المعدة، لذلك لا ينصح بالنوم ولا الاستحمام أيضا بعد تناول الطعام مباشرة.

التدخين

من المعروف أن هناك أضرارا كثيرة للتدخين واستهلاك التبغ على الصحة. ويقوم العديد من الأشخاص بالتدخين مباشرة بعد تناول الطعام، ما يتسبب في تهييج جدار الأمعاء والالتهابات المزمنة في المعدة والقولون العصبي، حيث أفادت عدة دراسات بأن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل مباشرة يعادل تدخين 10 سجائر في وقت واحد.

شرب الماء

من الضروري تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم، ولكن ليس بعد تناول الطعام مباشرة، لأن ذلك يؤثر على إفرزات إنزيمات وعصارة المعدة، ما يرفع من درجة حموضة الجسم ويعيق امتصاص الحديد. ونفس الأمر ينطبق على الشاي والكافيين.