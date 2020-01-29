الإنسان يحتاج إلى 12 ”حضنا“ يوميا كي يتجنب هذه الأمراض (فيديو)‎

قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن هناك 10 فوائد للحضن ما بين نفسية وجسدية، مضيفا أن الحضن يُشعر الإنسان أنه موجود.

وأوضح الطبيب أنه في أثناء الاحتضان يُفرز هرمون هام يساعد الشخص على الشعور بالاطمئنان، إلى جانب هرمون الحب.

وقال خبير الطب النفسي في استضافته بفضائية ”تن“ عبر برنامج ”رأي عام“، مساء الثلاثاء، إن الأم حينما تلد طفلها فإن أول ساعة تسمى ”ساعة الجوع“ للطفل، ومن ثم تقوم الأم باحتضان ابنها وملامسته لجسدها، كما أن هناك عاملا مهما لفرق درجة الحرارة بين الأم وطفلها عبر الملامسة بالجلد.

وذكر أستاذ الطب النفسي أن الحضن يشعر الإنسان المحتضن بالوجود، مشيرا إلى أنه يقلل إفراز الهرمونات التي تسبب الضغط النفسي، حيث أجريت أبحاث أخيرا على 400 شخص، وأثبتت الدراسة أن الحضن يحمي من الإصابة من بعض الأمراض الجسمانية، إذ إن الأفراد الذين تم احتضانهم في حياتهم بعدد أكبر يكونون أقل عرضة للإصابة بتلك الأمراض التي تأتي في القلب والصدر والباطنة وليس نفسيا فقط.

وأردف طه أن الحضن يحافظ على صحة القلب، مؤكدا أن الإنسان يحتاج إلى 4 أحضان يوميا للبقاء على الحياة النفسية، ويحتاج أيضا إلى 8 أحضان لتعدي الصدمات اليومية، فيما يحتاج الإنسان إلى 12 حضنا يوميا كي يتزن نفسيا بشكل كامل، خاصة من الأب والأم.