”روبوت“ لتوصيل الطعام لمصابي ”كورونا“ في الصين (صور)

لجأت السلطات الصينية إلى استخدام ”الروبوتات“ من أجل توصيل الطعام للمصابين بفيروس ”كورونا“ المستجد، في مركز الحجر الصحي بإحدى المناطق.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية لقطات جديدة تظهر قيام الروبوتات بتقدم الطعام للأشخاص المحاصرين في فندق خاضع للحجر الصحي في الصين في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتمت برمجة ”الروبوتات“ لتتوقف عند أبواب الغرف لتقديم الوجبات والغناء للترفيه عن الضيوف أثناء وجودهم في منطقة الحجر الصحي لاحتواء المرض الفتاك.

وتم إيواء أكثر من 200 سائح في نقطة العزل في ”هانغتشو“، شرق الصين، بعد هبوط طائرتهم في المدينة، حيث جاء بعض الركاب الذين كانوا على متنها من ”ووهان“، المدينة التي نشأ فيها الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 106 أشخاص.

ومن أجل منع العدوى بين السائحين، بدأ الموظفون في الفندق بتقديم وجبات الطعام باستخدام الروبوتات.

ويظهر مقطع فيديو التقطه الضيوف المقيمون، توقف الروبوت أمام أبواب الغرفة، بينما يخرج الأشخاص ويأخذون الطعام منها.

وأثناء تقديم وجبة الطعام، يتم أيضا تشغيل إعلان للضيوف، ويقول الروبوت: ”مرحبا بالجميع.. أقوم بتقديم الوجبات لك الآن، وإذا كان لديك أي متطلبات للوجبات، فيرجى إرسال رسالة إلينا عبر WeChat“.

ويُضيف:“سيتصل بك أحد الموظفين قريبا.. استمتع بوجبتك ، شكرا لك“.

وتمت برمجة 16 روبوتا، واحد في كل طابق عبر المبنى، ورسموا الطريق أمام الروبوتات، بما في ذلك مكان توقفهم والتوقيت، ويمكن للروبوتات الترفيه وغناء الأغاني للضيوف أيضًا.