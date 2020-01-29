انتبه .. تغيرات جسدية تنذر بمشكلات صحية خطيرة (صور)

يجهل كثيرون أن ظهور أعراض وتغيرات جسدية يعد مؤشرات لوجود مشاكل صحية خطيرة يجب الانتباه إليها للحصول على المساعدة الطبية.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، بعض هذه التغييرات والأمراض.

الشفاه الجافة والمتشققة:

يعتبر تقشر الجلد وجفافه علامة واضحة على وجود حساسية شديدة فانتبه جيدا لمستحضرات العناية والنظافة الشخصية المستخدمة.

وتشير التشققات الجلدية للشفاه لوجود نقص في فيتامينات Bو A و E ، كما تنذر بحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي فمن الأفضل المسارعة برؤية الطبيب؛ لأن الأمور من الممكن أن تتفاقم وتسبب متلازمة شوغرن وهي عبارة عن اضطرابات في الجهاز المناعي والتي تسبب جفاف العين والفم وانخفاض مخزون الدموع واللعاب ومن الممكن أن يتفاقم الأمر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

سقوط شعر الحاجب:

يعد سقوط شعر الحاجب أمرا عاديا إذا كان معدله طبيعيا؛ ولكن في حال السقوط المفرط أو حدوث بقع صلع أو اختفاء كامل للحواجب يجب استشارة الطبيب؛ لأن هذا العرض ينذر بوجود قصور أو فرط في نشاط الغدة الدرقية.

ضمور الأظافر:

تعتبر الأظافر الرفيعة والشاحبة علامة خطيرة على وجود فقر الدم ونقص الحديد، ولون الأظافر المائل للاصفرار يدل على وجود عدوى فطرية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي والكبد، وتشير البقع البيضاء التي تظهر على الأظافر إلى نقص النحاس والزنك واليود، وتكسر الأظافر بسهولة يشير لنقص عناصر الكالسيوم والحديد وبيتا كاروتين في الجسم.

احمرار الوجه:

هناك أسباب كثيرة تؤدي لاحمرار الوجه بشكل غير طبيعي وهنا لا نتحدث عن الأسباب الطبيعية كارتفاع درجة الحرارة ولكن هناك أسباب صحية تؤدي لحدوث هذا العرض منها انخفاض في مستويات الهرمونات وخاصة لدى السيدات في فترة ما بعد الطمث ويشير احمرار الوجه المصاحب للدوخة لحدوث اضطرابات في ضغط الدم.

البقع البيضاء على الأسنان:

يشير ظهور البقع البيضاء على الأسنان لحدوث تسمم الأسنان بالفلور والذي يؤدي للإضرار بأنسجة الأسنان ومن ثم سقوطها لذلك يجب المسارعة في استشارة الطبيب وعمل اللازم قبل أن يتفاقم الأمر.

جفاف كعب القدم:

يحدث جفاف الجلد في منطقة كعب القدمين نتيجة لنقص فيتامين A وE ومن الممكن أن يكون جفاف الجلد عبارة عن عدوى فطرية وهذا العرض يدل -أيضا- على احتمالية وجود مرض الغدد الصماء.