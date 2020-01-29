فرنسا تسجل رابع حالة إصابة بفايروس كورونا

سجلت فرنسا، الثلاثاء، رابع حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد، وهي لسائح صيني مسن.

وقال مدير وزارة الصحة جيروم سالومون إن المريض الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاما يعالج الآن في باريس وحالته خطيرة.

وأوضح أن الجهات المعنية تقوم بالبحث عن الأشخاص الذين تعامل معهم الصيني المسن، لإجراء الاختبارات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم من الفايروس.

وفايروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فايروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة ”سارس“.

وتسبب ظهور فايروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفايروس.