صور.. 10 أطعمة للحفاظ على نضارة البشرة

إرم – (خاص) من محمود صبري
أكد موقع "أمريكاني" المتخصص في الشئون الصحية والطبية أنه للحفاظ على نضارة الجلد والبشرة يجب الحفاظ على تناول 10 أطعمة أساسية بشكل يومي لما تحتويه من عناصر هامة يحاجها الجسم للحفاظ على حيويته ونضارته:
1- الفلفل الأحمر.
2- الشيكولاته السوداء.
3- سمك السالمون.
4- زيت جوز الهند.
5- الشاي الأخضر.
6- السبانخ.
7- البذور(بذور شيا، وبذور القنب وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين، وبذور الكتان).
8- الكرفس.
9- ثمرة البابايا أو مثلما تعرف في السعودية العمبرود.
10- الجزر.
وأشار الموقع إلى أنّ تناول حبة أو قطعة واحدة من تلك الأطعمة يومياً يغني عن مستحضرات التجميل الغالية، فضلاً عن قيمتها الغذائية التي يستفيد منها كل أعضاء الجسم.