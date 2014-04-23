صور.. 10 أطعمة للحفاظ على نضارة البشرة

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موقع "أمريكاني" المتخصص في الشؤون الصحية والطبية يؤكد أن تناول بعض الأطعمة يوميا يغني عن مستحضرات التجميل الغالية.