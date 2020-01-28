الأردن يتأهب لمواجهة ”كورونا“ مع قرب عودة طلبته من ”ووهان“ الصينية

واصل الأردن، اليوم الثلاثاء، استعداداته وتأهبه لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين، حيث قام برفع جاهزية المستشفيات الحكومية ومطار الملكة علياء الدولي، بالتزامن مع قرب عودة طلبة أردنيين وفلسطينيين من مدينة ووهان المنكوبة إلى المملكة.

وقامت إدارة مطار الملكة علياء الدولي في عمّان بتخصيص قاعة عزل داخل المطار تتسع لـ400 شخص، في إطار الاستعدادات لاستقبال طلبة أردنيين وفلسطينيين قادمين من مدينة ووهان الصينية مركز وباء كورونا.

ويتوقع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، أن تقلع طائرة عسكرية أردنية إلى الصين لإجلاء الطلبة، وفق ما ذكرت يومية ”الغد“ المحلية، مشيرة إلى أنه ”سيتم إنزال الطائرة على مدرج خاص لغايات الطوارئ، وسيتم التعامل معهم من خلال فريق الطوارئ والحوادث الكيميائية والفيروسات وهو فريق مدرب ومجهز”.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام مستشفى البشير الحكومي، محمود زريقات قوله إنّه ”سيتم نقل جميع الطلبة إلى مركز العزل في مستشفى الأوبئة في البشير، وإبقائهم مدة 14 يوما وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به”.

وقامت كوادر الصحة في مطار الملكة علياء بفحص أكثر من 1000 مسافر خلال الأيام القليلة الماضية؛ للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، حسبما أكد مدير مركز صحي المطار، الدكتور سرحان السرحان للمصدر ذاته.

إلى ذلك، أعلن مسؤول حكومي عن تدريب 55 شخصا من كوادر وزارة الصحة والمطارات والمعابر الحدودية على التعامل مع فيروس ”كورونا“ وتزويدهم بالمعدات اللازمة لذلك.

وقال مسؤول المركز الوطني والإقليمي للتدريب والوقاية على الحرب الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية عبد الرزاق الخشمان، لصحيفة ”الغد“ إنّ ”المركز المتخصص انتهى من تدريب 35 شخصا من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية في المعابر الحدودية والمطارات وزودهم بالمعدات والبدلات الخاصة لمواجهة الفيروس، فضلا عن 20 شخصا في مستشفى البشير”.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“؛ أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ”وجه الكوادر الطبية في الخدمات الطبية الملكية إلى الاستعداد ورفع الجاهزية لاستقبال أي حالة مشتبه بها من مرض كورونا، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي حالة، واجراء كافة الفحوصات المخبرية والشعاعية، وتخصيص أقسام عزل للتعامل مع هذا المرض“.

وكانت الحكومة عزلت يوم أمس الإثنين، عاملا صينيا في مستشفى البشير بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا حتى أثبتت الفحوصات عكس ذلك، وعزلت كذلك 3 طلاب أردنيين في ذات المستشفى بعد عودتهم من ووهان.

وأعلنت الصين، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس، إلى 106 حالات والإصابات إلى أكثر من 4 آلاف، فيما وصف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الفيروس بأنه ”شيطان“.