خطوات هامة وغير مكلفة لشعر أكثر جاذبية

اعتبر خبير العناية بالشعر الدكتور أحمد لطفي أن الحفاظ على الشعر أمر سهل طالما تحققت خطوات هامة، ليبدو أكثر جاذبية.

وقال:"نظراً لأن الشعر يتكون من البروتين، لابد من الحفاظ على نظام غذائي صحي، مع أهمية النظافة الجيدة للحصول على شعر جميل، عبر غسله بمنظف جيد النوعية والجودة مرتين فقط في الأسبوع".

وأوضح أن الكثير من النساء يعتقدن أن غسل الشعر باستمرار يمكن أن يجعله ناعماً، "وهذا خاطىء تماما، لأن الشامبو يحتوي على البارابين أو الكبريتات، وهي مواد كيميائية تتسبب في حدوث مشاكل تهيج العين، حيث تصبح موادا غير صحية إذا كثر استخدامها".

من جانبه، قال خبير العناية بالشعر مجيد أسعد:"إن استخدام مكيف الهواء الساخن (السشوار) بشكل متواصل يضر بالشعر، ومن الأفضل استخدامه مرة واحدة فقط في الأسبوع".

وتابع":على الشخص أن يكون حذراً حول استخدام المنتجات، التي تحتوي على الكثير من البروتين، لأنه مع الاستخدام الخاطىء، أو العشوائي، يمكن أن يجعل شعرك جاف وهش وضعيف".

وبين أن البروتين يجعل الشعر ذي مظهر صحي. لكن لابد من الاستخدام المتوازن في كل شيء.

وشدد على ضرورة تناول الطعام الصحي لإعطاء الشعر كمية مناسبة من الفيتامينات، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حيث يعمل "فيتامين C" على تقوية الشعر، فيما يساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى الأوعية الدموية، ومنها إلى بوصيلات الشعر، وهذه الأشياء تساعد على نمو الشعر بطريقة طبيعية.

ومن الطرق البسيطة والسهلة لمتابعة علاجات الشعر في المنزل، تركيبة صفار البيض وزيت الزيتون، حيث يساعد صفار البيض في تغذية البوصيلات وتسريع نمو الشعر، في حين أن زيت الزيتون يساعد على تنعيم وتألق الشعر الجاف.

وتتم العملية عبر مزج صفار البيض مع ملعقتين من زيت الزيتون، ويمكن إضافة نصف كوب من الماء، وخلطهم سويا، ومن ثم التدليك ببطء في فروة الرأس، والجلوس لمدة 15 إلى20 دقيقة، قبل غسله، مع أو بدون الشامبو.

ويمكن علاج الشعر بالموز، حيث يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع، ويكون أكثر صحة وليونة، عن طريق مزج ثلاثة حبات من الموز والقليل من زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، حتى يتحول إلى عجينة، من ثم وضع معجون الموز على الشعر وتغطيته بكيس بلاستيك، ويترك لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بالشامبو.