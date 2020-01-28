الصين تمدد عطلة الطلاب لأجل غير مسمى بسبب ”كورونا“

أرجأت السلطات الصينية الثلاثاء إلى أجل غير مسمّى، موعد استئاف الدراسة في جميع المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد الذي ارتفعت حصيلته إلى 106 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وقالت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية، إن موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدد لاحقا، علما بأن التلاميذ والطلاب في كل أنحاء البلاد هم -حاليا- في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وجاء في البيان: ”يجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة، تأجيل موعد بدء فصل الربيع“.

أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية، فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة، بالاتفاق مع الحكومة المركزية؛ ما يعني تحديد كل حالة على حدة، حسب التعميم.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس، بالطلب من التلاميذ عدم الخروج وعدم التجمع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها.

وكانت الصين أعلنت الاثنين، أن عطلة رأس السنة التي بدأت يوم الـ24 من الشهر الجاري وكان يفترض أن تنتهي في الـ 30 منه، تمّ تمديدها لغاية الـ2 من شباط/فبراير، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم هذا الفيروس الوبائي، الذي ينتقل عبر الجهاز التنفّسي إلى 106 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وقالت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى فيروس ”كورونا“ المستجد 2019، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصا جديدا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر، ما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 4 آلاف حالة.