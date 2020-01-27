الصين تسجل أول حالة وفاة في العاصمة بكين بسبب ”كورونا“

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أعلنت السلطات الصينية، يوم الإثنين، عن أول حالة وفاة في العاصمة بكين جراء فيروس كورونا المستجد. والضحية رجل يبلغ خمسين عاماً زار مدينة ووهان، مركز الوباء، في الثامن من كانون الثاني/ يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة، وفق ما أفادت لجنة الصحة في العاصمة. وقضى يوم الإثنين جراء فشل…