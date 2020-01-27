الصين تسجل أول حالة وفاة في العاصمة بكين بسبب ”كورونا“

أعلنت السلطات الصينية، يوم الإثنين، عن أول حالة وفاة في العاصمة بكين جراء فيروس كورونا المستجد.
والضحية رجل يبلغ خمسين عاماً زار مدينة ووهان، مركز الوباء، في الثامن من كانون الثاني/ يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة، وفق ما أفادت لجنة الصحة في العاصمة.
وقضى يوم الإثنين جراء فشل في التنفس.
وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 80 شخصا، بينما سجلت 2744 إصابة في البلاد، بينها رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر. كما تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال 24 ساعة إلى نحو ستة آلاف شخص.