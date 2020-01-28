6 فوائد صحية مذهلة لجوز البقان‎

وفقا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، فإن جوز البقان له أكثر من 500 نوع مختلف بأحجام مختلفة وهو غني بالعديد من المعادن والفيتامينات وله فوائد صحية مذهلة، بالإضافة لاحتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

يحتوي جوز البقان على قيمة غذائية عالية، فمقدار 100 غرام منه يمد الجسم بـ 9.17 غرام من البروتين، 71.97 من الدهون، 13.86 غرام كربوهيدرات، 6.9 غرام ألياف، 70 ملغ من الكالسيوم، 2.53 ملغ من الحديد، 121 ملغ مغنسيوم، 410 ملغ من البوتاسيوم، 277 ملغ فسفور، 410ملغ بوتاسيوم، 1.1 ملغ فيتامين سي، 1.2 ملغ نحاس، 3.8 مكغ السيلينيوم و22 مكغ من حمض الفوليك بالإضافة للعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

ونشرت صحيفة ”ساوند هيلث& لاستينج ويلث“ الطبية، الفوائد الصحية المذهلة لتناول جوز البقان ومنها:

تعزيز صحة القلب:

يحتوي جوز البقان على دهون غير مشبعة ومضادات للأكسدة التي تعزز من صحة القلب ونشاطه وصحة الأوعية الدموية، كما تقوم بتقليل معدلات الكوليسترول السيئ وتمد الجسم بنسب الكوليسترول الجيد الذي يحتاجه وبالتالي يوفر الوقاية اللازمة من الإصابة بأمراض القلب .

تخفيف الوزن:

يعطي جوز البقان الجسم إحساس الشبع ويزيد من معدل الأيض؛ ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد بالإضافة إلى أنه يقي الأشخاص المصابين بزيادة الوزن وأمراض السمنة من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

تقليل الالتهابات:

يحتوي جوز البقان على مضادات للأكسدة ودهون غير مشبعة والتي تساعد في علاج الالتهابات المزمنة التي تؤدي للإصابة بأمراض كثيرة مثل: اضطرابات المناعة الذاتية، والسكتات الدماغية.

يقي من مرض السكري:

يعمل جوز البقان على تنظيم مستويات السكر في الدم لذلك يقي من الإصابة بمرض السكري ليس ذلك فقط بل يساعد مرضى السكري من المرحلة الثانية على تنظيم معدلات السكر لديهم.

يقي من السرطان:

تناول جوز البقان بشكل مستمر يخفض من فرص الإصابة بأمراض السرطان وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك والمركبات الفينولية ومضادات الأكسدة الأخرى.

يمنع مشاكل الجلد والشعر:

يعتبر جوز البقان مصدرا غنيا بفيتامين أ وفيتامين هـ والفولات والمنغنيز والفسفور التي لها دور فعال في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة.