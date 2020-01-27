عبر الذكاء الاصطناعي.. شركة كندية تنبأت بتفشي فيروس كورونا في الصين قبل شهر

كشف تقرير إخباري أن الذكاء الاصطناعي تنبأ قبل شهر باحتمالية تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين الذي قتل وأصاب المئات في كارثة صحية أرعبت العالم.

وحسب ما نشره موقع ”كوارتز“، فإنه في الآونة الأخيرة أصبحت الحكومة الصينية ”أكثر شفافية“ بخصوص الوباء الأخير على الرغم من الاتهامات السابقة لها بالتستر على المعلومات وذلك أثناء اندلاع وباء ”سارس“، الذي أودى بحياة أكثر من 740 شخصا حول العالم خلال الفترة من عامي 2002-2003.

ولكن في ظل التطور التكنولوجي لن ينتظر العالم شفافية الحكومات الخاصة بهذه الأمور، فالعالم الآن يمتلك تقنيات وتكنولوجيات يمكنها تتبع الأمر بشكل جيد عما كانت عليه الأمور منذ 17 عاما.

وقال التقرير إن ”شركة ”Bluedot“، الناشئة في مدينة ”تورنتو“ الكندية باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، والتي تم تدشينها في عام 2014 للمرة الأولى، قد نبهت باحتمالية تفشي المرض الحالي في الـ31 من شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2019، وذلك قبل تنبيهات وإخطارات منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها“.

وأشار إلى أن الشركة “ تقوم بتحليل مليارات من البيانات الضخمة وتتبع الأماكن المحتملة لانتشار الأمراض المعدية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة اللغة وتقارير تفشي الأمراض الحيوانية وجميع البيانات الصادرة عن شركات الطيران والأخبار وغيرهما من المصادر“.

ويعمل المحللون بعد ذلك على ترتيب البيانات المتاحة لديهم ويتتبعونها وصولا للنتائج التي تتوقع انتشار أكثر الأمراض خطورة والمعدية في العالم وبعدها ترسل الشركة تحذيرات لعملائها في القطاعات الحكومية والخاصة، وفق المصدر ذاته.

وصرح كامران خان، مؤسس الشركة، للصحافة الكندية أن ”العالم يتغير بشكل سريع ومن خلال البيانات والمعلومات المتاحة يمكننا التنبؤ بالأمراض والأوبئة القادمة مثلما فعلنا وحذرنا من فيروس كورونا الجديد وانتشاره في الصين، ومن المتوقع أن ينتقل لخارج الصين لبضع مدن مثل: بانكوك، سيول، تايبيه، وطوكيو“.