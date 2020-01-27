منبع كورونا الجديد.. الصين تبني مستشفيات جديدة في ووهان

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي، أنها تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان وسط البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الاثنين، فإن هذه المستشفيات ستكون لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وكان فريق طبي مكون من 147 شخصا من مقاطعة جيانغسو شرقي الصين قد توجه إلى مدينة ووهان بوسط الصين للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.

أعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الاثنين تسجيل 2744 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)، بينها 461 إصابة في حالة حرجة، وذلك حتى نهاية يوم الأحد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و 24 حالة وفاة جديدة جراء المرض (24 حالة وفاة في هوبي).

وبنهاية يوم الاحد، أدى تفشي الالتهاب الرئوي إلى ما إجماليه 80 حالة وفاة، بينما تعافى 51 شخصا، ولا يزال هناك 5794 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأوضحت اللجنة أنه تم تعقب ما إجماليه 32799 من المخالطين عن قرب للمرضى، مضيفة أن بينهم 30453 يخضعون للملاحظة الطبية، بينما غادر 583 المستشفيات يوم الاحد.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 8 حالات في هونغ كونغ و5 في ماكاو و4 في تايوان.

وفي خارج الصين تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (7 حالات)، واليابان (3)، وجمهورية كوريا (3)، والولايات المتحدة (3)، وفيتنام (2)، وسنغافورة (4)، وماليزيا (3)، ونيبال (1)، وفرنسا (3)، وأستراليا (4).