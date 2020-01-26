تعرف على أكثر 5 مشاكل صحية شيوعا في سن الأربعين

يبدأ العد التنازلي للجسم بسن الأربعين، في هذه المرحلة عندما يتم الانتهاء من مهمة ما أو معالجة مشكلة، تظهر مشكلة أخرى في مكان آخر، حيث يبدأ الجسم في إبراز شكواه، وتشعر بأنك شاب في الداخل لكن جسدك ينهار.

تعرف إلى بعض العلامات التحذيرية المحتملة حتى تتمكن من مواجهتها بالطريقة المُثلى، وفيما يلي بعض المشاكل الصحية التي من المرجح أن تظهر خلال مرورك في الأربعينيات من حياتك.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد ”التهاب المفاصل“ صداعا لدى من هم في الأربعين، حيث يعاني 54.4 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة من شكل من أشكال التهاب المفاصل، لأن كتلة العظام والكثافة تبدأ في التضاؤل.

ووفقا للجمعية الوطنية الأمريكية للطب ”الناس يفقدون كتلة العظام أو الكثافة مع التقدم في السن، خاصة النساء بعد انقطاع الطمث، وتفقد العظام الكالسيوم والمعادن الأخرى“.

”مرض السكري“ من النوع الثاني هو الأكثر عرضة للإصابة به لمن هم بسن 45 أو أكثر، فقد خلصت إحصاءات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه تم تشخيص نحو 1.5 مليون حالة جديدة من مرض السكري في الولايات المتحدة عام 2015، وأن أكثر من نصف هذه الحالات كان من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما.

يمكن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب سوء التغذية أو عوامل أخرى، وهي أمور تبدأ في الوقوع أكثر مع بدايات سن الأربعين وقلة الحركة والنشاط.

”التهاب الأوتار“ بسبب الإفراط في استخدامها بشكل كبير، ولهذا السبب يرتبط حدوثها غالبا بالبالغين من الرياضيين وأصحاب النشاط الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، خاصة إذا انصب تركيز هؤلاء على رياضة واحدة وحركة واحدة على مدى عدة سنوات.

وفقا للجمعية الوطنية الأمريكية للطب تكون مصابا بـ“ارتفاع ضغط الدم“ عندما تكون قراءة الانقباضية 140 أو أعلى، أو تكون القراءة الانبساطية 90 أو أعلى، هذا القاتل الصامت يسبب في الأساس تصلب الشرايين الرئيسية، إلى جانب فشل القلب أو الفشل الكلوي أو السكتة الدماغية، وهو يرتبط بشكل كبير بالتقدم في العمر خاصة بعد سن الأربعين.

يعد ”العجز الجنسي المؤقت“ العرض الأكثر وقوعا في المراحل اللاحقة من الحياة، وفقا للدكتور آدم رامين، المتخصص بسرطان المسالك البولية، ”يلاحظ العديد من الرجال في الأربعين انخفاضا في قدرتهم بالحفاظ على الانتصاب“.

ويؤكد الأخصائي أن معظم حالات العجز المكتشفة ترجع لأمراض مثل السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، التي يبدأ الإنسان يفطن إليها بسن الأربعين، ووفقا للطبيب ذاته في سن الأربعين ينخفض تدفق الدم إلى العضو التناسلي، ما يفقده وظيفته.