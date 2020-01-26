القنصلية السعودية تطلب من رعاياها مغادرة هونغ كونغ  

طلبت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، اليوم الأحد، من رعاياها المقيمين والزائرين إلى المغادرة فورا بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

ونصحت القنصلية مواطنيها في تغريدة عبر ”تويتر“ تأجيل الزيارات المجدولة إلى هونغ كونغ سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

تنصح القنصلية المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في #هونج_كونج بالمغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تنصح القنصلية تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونح كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية ، ويفضل بالنسبة للطلاب الدارسون في هونج كونج — Saudi Consulate – Hong Kong (@KSAconsulateHK) January 26, 2020

كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

وللمتواجدين في المملكة حالياً بعدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية. — Saudi Consulate – Hong Kong (@KSAconsulateHK) January 26, 2020

وأكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول الـ25 من يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وذكرت محطة (سي.سي.تي.في) الحكومية الصينية اليوم الأحد أن إقليم هوبي بوسط الصين أعلن عن 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد في الـ25 من يناير/ كانون الثاني.