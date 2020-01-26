لجأوا للحفاضات.. أطباء الصين لا يجدون وقتا للحمام

أثار فيروس كورونا منذ بداية انتشاره في ديسمبر الماضي قلقا عالميا، إذ عزلت الصين نحو 56 مليون مواطن لوقف انتشار المرض.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن أطباء الصين على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المتفشي يلجأون لاستخدام حفاضات البالغين، لأنهم لا يملكون وقتا للذهاب إلى المرحاض.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل في الصين إلى56 شخصا وأصيب أكثر من 1975 شخص على مستوى العالم بالفيروس الذي نشأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين، والذي كان يبيع المنتجات بطريقة غير مشروعة.

وفي مدينة ووهان، مركز انتشار المرض، يعاني أفراد الرعاية الصحية من ضغوط هائلة في محاولة يائسة لاحتواء المرض المتفشي، والتعامل مع الطلب غير المسبوق على الرعاية الصحية.

وكشفت مقاطع الفيديو النطاق الكامل للذعر داخل مستشفيات المدينة، حيث تزدحم أروقة المستشفيات بالمرضى والموظفين المجهدين.

وكشفت تقارير إعلامية أن الممرضات والطاقم الطبي المرهق، يرتدون جميعا بدلات واقية هشة، وحفاضات للبالغين لأنهم لا يملكون الوقت الكافي لاستخدام المرحاض، وخلع الملابس الواقية للرد على نداء الطبيعة.

وقال الدكتور ”دو“ بمستشفى ”ووهان الاتحادي“: ”نحن نعلم أن البدلة الواقية التي نرتديها، يمكن أن تكون آخر بدلة لدينا، ولا يمكننا تحمل إهدار أي شيء“.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أكدت فيه أستراليا السبت إصابة 4 من مواطنيها، وأكدت ماليزيا ظهور 3 حالات، وأبلغت فرنسا عن أول حالات الإصابة بأوروبا أمس الجمعة، بينما تسارع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع انتشار الوباء.