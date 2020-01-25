شاهد كيف يتم فحص المسافرين القادمين من الصين إلى السعودية بسبب كورونا

نشرت قناة العربية فيديو يوثق لحظة فحص المسافرين القادمين من الصين إلى السعودية اليوم السبت، في إجراء يهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر المقطع عملية فحص ركاب طائرة قادمة من مدينة غوانزو في الصين إلى مطار الملك خالد في الرياض.

وتبعد غوانزو عن مدينة ووهان التي اكتشف فيها الفيروس حوالي 900 كم.

كما دعت السفارة السعودية في الصين على موقع تويتر اليوم السبت المواطنين السعوديين الموجودين في ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصين اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد.