منها علاج الإمساك.. تعرف على الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ

ينصح الكثير من الأطباء بشرب كوب من الماء الدافئ لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة لقدرته الفعالة على الوقاية من بعض الأمراض.

وبحسب ما نشره موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، فإن للماء الدافئ فوائد صحية عديدة منها:

يعالج الإمساك

يساعد شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون أو العسل أو من دونه في الصباح قبل تناول الطعام على تنظيم حركة الأمعاء وعلاج الإمساك الذي يحدث نتيجة لانخفاض نسبة المياه في الأمعاء.

تحسين عملية الهضم

ينصح المختصون بشرب كوب من الماء الدافئ في الصباح وقبل النوم، لأن المياه الدافئة تعزز نشاط الغدة الهضمية وتخلص جسم الإنسان من بقايا الطعام في المعدة وأي أحماض زائدة، بالإضافة لجعل العصارات الموجودة في الجهاز الهضمي ضمن معدلاتها الطبيعية.

مهدئ لالتهابات الحلق

يمكنك غرغرة كوب من الماء الدافئ المضافة إليه ملعقة صغيرة من الملح لأنه يزيل المخاط السميك من الجهاز التنفسي بالإضافة لفاعليته في التخلص من آلام التهاب الحلق المزعجة.

يعالج احتقان الأنف

يعد الماء الدافئ علاجًا فعالًا لاحتقان الأنف، ويعطي الشخص المصاب شعورًا سريعًا بالراحة من انسداد قنوات التنفس، فهو يزيل المخاط والشوائب من تجويف الأنف والجهاز التنفسي.

تخليص الجسم من السموم

يساعد شرب الماء الدافئ على رفع درجة حرارة الجسم مما يحفز التعرق الذي يُخرج السموم المتراكمة في الجسم، بالإضافة لفوائده في إزالة سموم البشرة، ويقلل الإصابة بالأمراض الجلدية كحب الشباب، ويُفضل إضافة الليمون للماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.

تخفيف تشنجات الحيض

يخفض الماء الدافئ من تقلصات الدورة الشهرية لدى السيدات لأنه يساعد عضلات الرحم على الاسترخاء والتخلص من التشنجات العضلية بالإضافة لفاعليته بمنع الجسم من الاحتفاظ بالمياه والذي يؤدي لحدوث الانتفاخات المؤلمة أثناء الحيض.