نجاح أول عملية استئصال جذري للكلية بالروبوت في الكويت

تكللت أول عملية استئصال جذري للكلية بالروبوت في مستشفى جابر الأحمد في الكويت بالنجاح، عقب إجرائها من قبل فريق طبي متكامل، ليضاف هذا العمل إلى الإنجازات الطبية في القطاع الصحي في البلد الخليجي.

وأجريت عملية استئصال الكلية لمريض بواسطة تقنية الروبوت (الدافينجي)، حيث أكد رئيس وحدة جراحة المسالك البولية في المستشفى الدكتور سعد الدوسري أن ”العملية تكللت بنجاح كبير، بالاشتراك مع فريق وحدة جراحة المسالك بالمستشفى“، مبيناً أنه ”تم إجراء ست عمليات جراحية باستخدام الروبوت في المستشفى حتى الآن“.

وأوضح الدوسري أن ”من العمليات التي يمكن أن يجريها الروبوت بدقة عالية استئصال البروستاتا الجذري، واستئصال ورم من الكلى، واستئصال الكلية الجذري، واستئصال المثانة مع تحويل مسار البول، واستئصال أورام الغدة الكظرية، وتعديل العيب الخلقي في حوض الكلى“، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكشف الدوسري أن ”عمليات الروبوت في الكويت بدأت منذ العام 2014 في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك، حيث تجاوز عدد العمليات التي أجريت بهذه التقنية حتى الآن 300 عملية“.

بدوره، بين الدكتور محمد الغانم، اختصاصي أول المسالك البولية بمستشفى جابر، أن“استخدام تقنية الروبوت في العمليات الجراحية تمكِن المريض من مغادرة المستشفى بوقت قياسي خلال 48 ساعة، والعودة سريعاً إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي“.

وتابع الغانم، أن ”الروبوت لا يعمل بمفرده، إنما يتحكم به الطبيب الجراح، ويعتبر أكثر سهولة ووضوحا من العمليات بالفتح الجراحي“، مشيراً إلى أن ”الفتحات بعمليات الروبوت تكون صغيرة ولا تتجاوز 1 سم“.

وشهد القطاع الطبي في الكويت، خلال الأعوام القليلة الماضية، تطورًا ساهم في نجاح أول عملية زراعة كبد لمريض مصاب بفشل تام في وظائف الكبد، مطلع عام 2018، سبقتها بأيام عملية زراعة قلب صناعي لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، إضافة إلى عملية زراعة قلب طبيعي لشاب عشريني في أواخر عام 2019.