نصائح مهمة للحفاظ على صحة الأمعاء والتخلص من مشاكل الهضم.. تعرف إليها

يصاب كثير من الناس بآلام المعدة والانتفاخ واضطرابات الأمعاء والعديد من الأعراض المزعجة الأخرى، والمرتطبة في القولون.

ونشرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أن هناك نصائح فعالة من شأنها الحفاظ على صحة الأمعاء وغيرها من الأمراض المتعلقة بالمعدة والجهاز الهضمي ومنها:

تناول الإفطار خلال ساعتين فقط من الاستيقاظ

يؤكد بيتر ورويل، أستاذ الطب والجهاز الهضمي بجامعة مانشستر؛ أن المعدة تكون نشطة في الصباح الباكر لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات، وبالتالي تناول الطعام في ذلك التوقيت يحفز استجابة المعدة وحركة الأمعاء ويعزز من فاعلية الجهاز الهضمي ما يمنع حدوث الإمساك لذلك يفضل تناول وجبة إفطار صغيرة بجانب كوب من الشاي أو القهوة خلال ساعتين من الاستيقاظ لضمان صحة الأمعاء.

اجلس بشكل مستقيم

تقول جولي طومسون، أخصائية التغذية وأمراض الجهاز الهضمي في أحد مستشفيات المملكة المتحدة، أنه يجب علينا الجلوس بشكل مستقيم ومعتدل عند الجلوس أمام الطاولة وأثناء تناول الطعام حتى نتجنب الإصابة بعسر الهضم والانتفاخات المزعجة.

الليمون والزنجبيل

تقول الدكتورة ماريا يوجينيكوس، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى بجامعة إدنبرة، أن شرب كوب من الماء الساخن مع شريحة من الليمون والزنجبيل الطازج صباحًا وبعد كل وجبة يساعد على الهضم بشكل جيد مما يضمن سلامة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي بالإضافة للمساعدة على الهضم والتخلص من الشعور بالغثيان الذي يصيب بعض الأشخاص بعد تناول الطعام.

تناول بذر الكتان والكيوي

تقول إيفون ماكنزي، اختصاصي التغذية الهضمية ومتلازمة القولون العصبي، إن ”أجسادنا تحتاج على الأقل إلى 30 غم من الألياف يوميًا لذلك إضافة ملعقتين كبيرتين من بذر الكتان لكوب زبادي سوف يمد الجسد بما يقرب من 24 ملغ من الألياف وذلك سيساهم في تخليص الأمعاء من الانتفاخ والغازات“.

وتضيف ماكنزي أن ”تناول فاكهة الكيوي يساعد في التخلص من الإمساك وتليين البراز“.

شرب كوب من الحليب واللافندر قبل النوم

يحتوي الحليب على نسبة عالية من الماغنسيوم الذي يساعد العضلات والمخ على الاسترخاء بالإضافة لقدرته على التخلص من الجراثيم الموجودة بالجهاز الهضمي، لذلك قبل الذهاب للنوم تناول كوب من الحليب الدافئ المضاف إليه ملعقة صغيرة من اللافندر المجفف حيث يعمل على تنظيم عملية الهضم وعلاج الإمساك.