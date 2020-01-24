يُعَالج بواسطة روبوت.. أمريكا تعزل مصابا بفيروس كورونا

تحفظت الولايات المتحدة الأمريكية على مريض في واشنطن مصاب بفيروس الكورونا أو ”الفيروس التاجي الجديد“، بوضعه في غرفة صغيرة، ويقوم على علاجه ”روبوت“ بواسطة كاميرا وميكروفون وسماعة طبية.

ويُقال إن الرجل الذي لم يُكشف عن هويته في الثلاثين من العمر، ويعد هو الشخص الوحيد في الولايات الأمريكية المعروف الذي يحمل الفيروس الذي قتل 17 شخصا في الصين، وانتشر منها إلى كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتايلاند.

ويجري علاجه في الوحدة الخاصة للأمراض الفيروسية، بمركز بروفيدانس الطبي الإقليمي في ”إيفرت“ بواشنطن، حيث تم قبوله يوم الإثنين بعد قدومه من رحلة إلى الصين.

وقال الدكتور جورج دياز، رئيس برنامج الأمراض المعدية في المركز، لصحيفة الغارديان إنهم قد تحفظوا على المريض في غرفة الاحتواء الحيوي الصغيرة.

كما أكد دياز على استعانتهم بجهاز روبوت لتقليل ملامسة الأطباء للفيروس، وأشار يوم الأربعاء إلى أن حالة المريض كانت ”مُرضية“ لكنه لم يقدم معلومات عن الموعد الذي سيتمكن فيه من مغادرة المستشفى. فيما قال جاي كوك كبير المسؤولين الطبيين بالمستشفى لرويترز إن ”المريض يتمتع بصحة جيدة وقد يخرج قريبا“.

ويمكن أن ينتشر الفيروس من الإنسان إلى الإنسان، إذ أصيب فريق طبي كامل في الصين جراء ملامستهم لبعض المرضى هناك.