الكويت تستخدم كاميرات حرارية لفحص المسافرين خوفًا من ”كورونا الجديد“

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنها ستفحص كل المسافرين القادمين إلى البلاد من دول ينتشر فيها فايروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة قولها يوم الخميس إن كاميرات حرارية مثبتة في كل المنافذ الحدودية بما يسمح بفحص كل المسافرين الذين يصلون من بلاد ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنها تتابع تطورات انتشار المرض وأكدت استعداد كل القطاعات المعنية للتعامل مع الفيروس ووقف انتشاره.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة ”جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في المطار وتزويد المنافذ الحدودية بالكاميرات الحرارية“.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ”من السابق لأوانه إلى حد ما“ إعلان فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ عالمية في الوقت الذي منعت فيه الصين الملايين من السفر في ظل التفشي الذي أسفر عن وفاة 18 وأصاب أكثر من 630.

وقال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ديديه حسين في جنيف: ”من السابق لأوانه إلى حد ما اعتبار هذا (المرض) حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق الدولي“.

وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، أن لجنة الطوارئ في المنظمة والمؤلفة من 16 خبيرا مستقلا كانت منقسمة فيما توصلت إليه.

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف: ”دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ في الصين… لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد يصبح كذلك“.

وذكر أن الصين اتخذت إجراءات تعتقد المنظمة أنها مناسبة.

وأردف قائلا: ”نأمل أن تكون فعالة وقصيرة المدة.. المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على الحدود أو على السفر والتجارة في الوقت الراهن“.