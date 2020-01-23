الحكومة السودانية تعلن خلو البلاد من مرض الكوليرا

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الخميس، خلو البلاد من وباء ”الكوليرا“ وفقا للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية للاستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية، بعد تشخيص آخر حالة إصابة بالمرض في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول العام 2019.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، إن ”البلاد شهدت انتشارا لوباء الكوليرا في ولايات النيل الأزرق، سنار، الجزيرة والخرطوم في سبتمبر/ كانون الأول الماضي من العام الماضي|.

وذكر فيصل أن ”الحكومة انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الحازم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية وتحسين التنسيق على كافة المستويات الأمر الذي سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء“.

وأدى انتشار وباء الكوليرا في 5 ولايات سودانية في فصل الخريف من شهر يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول، إلى سقوط أكثر من مئتي ضحية بالمرض.