من الإمساك المزمن إلى السكري.. تعرف على الآثار الجانبية للحمية منخفضة الكربوهيدرات

يلجأ الكثير من الأشخاص لأنواع معينة من الحميات الغذائية من أجل الحصول على فقدان سريع للوزن غير مبالين بالآثار الجانبية التي من الممكن أن تتسبب بها هذه الحميات.

ومن الحميات التي لاقت رواجا كبيرا بين الأشخاص هي الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، التي تساعد الجسم على فقدان الدهون والوزن الزائد، ولكن استبعاد الكربوهيدرات أو استهلاكها بشكل منخفض عن المعتاد يضر الجسم.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”بينك فيلا“، فإن هذه الحمية تتسبب في العديد من الأمراض والآثار السلبية ومنها:

تمد الكربوهيدرات الصحية أجسادنا بالطاقة والنشاط وعدما نقوم باستبعادها أو تخفيضها بشكل مبالغ فيه من نظامنا الغذائي فإن الجسم لا يجد ما يقوم بحرقه لتوليد الطاقة مما يتسبب في شعور الإنسان بالتعب والضعف والإعياء العام وظهور أعراض أخرى مثل الصداع وعدم القدرة على التركيز.

تحتوي الكربوهيدرات الصحية على نسبة عالية من الألياف التي تعزز من قدرة الجهاز الهضمي وتحافظ على صحته ومع قطع الكربوهيدرات أو تخفيضها يتسبب ذلك في حدوث مشاكل في حركة الأمعاء وفساد الجهاز الهضمي والذي يؤثر على الإنسان ويصيبه بالإمساك المزمن لأن الألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي لم تعد موجودة.

تمدنا الكربوهيدرات بالشعور بالشبع وعندما نقطعها أو نخفضها نشعر بالجوع المستمر والذي يؤدي للشراهة في تناول الطعام وبالتالي عدم القدرة على فقد الوزن بل على العكس نكتسب وزنا زائدا، ولا يقف الأمر عند ذلك الحد فاضطرابات تناول الطعام تصيب صاحبها بتقلبات الحالة المزاجية والقلق والتوتر.

تناول الكربوهيدرات بصورة مخفضة أو قطعها بشكل كامل يؤثر على عمل الأنسولين وتحكمه بنسبة السكر في الدم، الأمر الذي قد يؤدي للإصابة بمرض السكري بالإضافة لمشاكل صحية أخرى ناتجة عن فقد الأنسولين قدرته على التحكم في مستويات السكر داخل الجسم.