السعودية تنفي رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد على أراضيها

قال المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، التابع لوزارة الصحة، اليوم الخميس على تويتر إنه لم يرصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية حتى الآن، نافيا بذلك تقارير سابقة عن إصابة وافد بالمرض.

لم ترصد اي حالات لفيروس #كورونا_الجديد nCoV2019 في #المملكة_العربية_السعودية حتى الان.

الأحداث الصحية المرتبطة بالصحة العامة تنشر يوميا على هذا الرابط:https://t.co/bqZ5Orypq7#وقاية — المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) January 23, 2020

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية اليوم الخميس على تويتر إن ممرضا هنديا يعمل في مستشفى بجنوب السعودية أصيب بفيروس كورونا.

وتسبب التفشي حتى الآن في وفاة 18 شخصا في الصين.

وقالت المملكة أمس الأربعاء إنها ستبدأ في فحص المسافرين القادمين من الصين وفي اتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد التفشي الذي شهدته مدينة ووهان في وسط الصين.

وتم رصد حالات إصابة بالمرض، الذي يمكنه أن ينتقل من شخص لآخر، في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية مما أثار القلق من انتشاره عبر رحلات الطيران الدولية.

وبلغ عدد حالات الإصابة حتى الآن أكثر من 630 شخصا أغلبهم في الصين لكن تم رصد حالات في دول بعيدة عنها مثل الولايات المتحدة.

ومن دول الخليج العربية الأخرى، دعت قطر مواطنيها في الصين ”إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع جميع الإجراءات الوقائية“ من فيروس كورونا.