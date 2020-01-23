3 فرق بحثية تبدأ في تطوير تطعيمات للوقاية من فيروس كورونا

قال تحالف عالمي تشكل لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الخميس، إن ثلاثة فرق بحثية منفصلة ستبدأ العمل على تطوير تطعيمات محتملة؛ للوقاية من فيروس كورونا، الذي بدأ بالتفشي في الصين.

وقال التحالف المعني بالجاهزية لمواجهة تفشي الأمراض المعدية (سي.إي.بي.آي)، والذي يشارك في تمويل مشروعات الطوارئ، إن الخطة تتضمن وجود تطعيم واحد محتمل على الأقل، جاهز للتجارب السريرية، بحلول حزيران/يونيو.

وتسبب تفش لفيروس كورونا جديد، ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، في وفاة 17 شخصا، وأصابت العدوى نحو 600 أغلبهم في الصين، لكن تم رصد حالات في دول أخرى، منها شمال الولايات المتحدة.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف: ”ليس هناك ضمان للنجاح، لكن نأمل في أن يشكل هذا العمل خطوة مهمة وذات مغزى في تطوير تطعيم للوقاية من المرض“.