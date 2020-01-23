دول عربية تفحص القادمين من الصين بعد تفشي ”كورونا‎“

أعلنت مطارات دول عربية عدة بدء إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين وذلك بعد تفشي فايروس الالتهاب الرئوي المعروف باسم ”كورونا“ مجدداً وتسببه في وفاة 17 شخصاً وإصابة العشرات حتى الآن في الصين وخارجها.

وأعلن مطار أبوظبي الدولي، اليوم الخميس، أنه بدأ بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة المسافرين، مطالباً رواده بالاطلاع على التعليمات التي يوفرها في حال الرغبة بالسفر إلى الصين.

بدورها، قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي، اليوم، إن دبي ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، حيث سيخضعون لفحص حراري في المطار للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالمرض.

من جهتها، قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، اليوم، إن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي انتشر هناك.