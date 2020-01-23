أطعمة عليك تناولها بعد سن الأربعين

مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في فقد قوته وتضعف معظم الأجهزة مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بعدة أمراض، بما في ذلك السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والمشاكل المتعلقة بالكوليسترول وغيره.

هذا يجعل من المهم اتباع أنظمة غذائية معينة والتركيز على بعض العناصر مع التقدم، حتى يحصل الجسم على ما يحتاجه من مغذيات يفتقر إليها ومده بخصائص تساعد في تجنب الإصابة بالأمراض.

لذا، ومن خلال مجلة ”ذا هيلث سايت“، نقدم لك أطعمة تحتاج التركيز عليها بعد سن الأربعين:

اللوز

للمكسرات فوائد عديدة، ويعد أبرزها فعاليتها في خفض مستويات السكر في الدم، مما يعني الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، وهي مشاكل تصبح أكثر شيوعًا بعد سن الـ 40.

فول الصويا

يتميز فول الصويا باحتوائه على مادة الـ ”إيزوفلافون“، والتي تمنحه فعالية في خفض الكوليسترول وزيادة كثافة العظام، بالإضافة إلى تعزيز الخصوبة لدى الذكور.

الطماطم

تعد الطماطم مصدرًا غنيًا لمادة الـ ”ليكوبين“ المضادة للأكسدة، والتي تحمي من انتشار الخلايا السرطانية، وتساعد أيضًا في الحماية من سرطان البروستاتا والرئة والمعدة، وأمراض القلب، جنبا إلى جنب مع الحماية من تصلب الشرايين.

السمك

من الهام أن يكون السمك عنصرا أساسيا في نظامك الغذائي، وخاصة بعد سن الأربعين، فالسمك غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحماية من أمراض القلب وتعزز الذاكرة، كما تقلل الأضرار الناجمة عن التدخين وتساعد في إصلاح الخلايا العصبية.

الشوفان

يتميز الشوفان بخصائص صحية عديدة، أبرزها احتواؤه على مجموعة مواد ”بيتا جلوكان“، وهي ألياف تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، إذ سبق وأشارت دراسات إلى أن تناول 3 غرامات من الشوفان يوميا، قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول بنسبة 5-10 %.