بسبب ”كورونا“.. بريطانيا وإيطاليا تعززان الرقابة على الرحلات القادمة من الصين

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات البريطانية، يوم الأربعاء، نشر فرق طبية لمعاينة الرحلات المباشرة القادمة من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر فيروس جديد من سلالة فيروسات كورونا، فيما أكدت إيطاليا أنها ستبدأ بفحص درجات حرارة الوافدين.

وتفرض وزارة الصحة الإيطالية ابتداء من يوم الخميس ”رقابة على درجات حرارة الجسم عبر ماسح ضوئي“ في مطار فيوميتشينو في روما، الذي تصل إليه يوميا ثلاث رحلات مباشرة من ووهان.

وأعلنت الوزارة في بيان: ”من المقرر أيضا جمع استمارات توضح وجهات المسافرين ومسارهم ومتى وصلوا“ إلى روما.

وبدأت دول أخرى بالفعل برصد درجات حرارة المسافرين القادمين من الصين، ولا سيما روسيا (عبر كاميرات حرارية في الطائرات)، وتايلاند.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن ثلاث رحلات يومية بين ووهان ومطار هيثرو تخضع منذ يوم الأربعاء ”لرقابة مشددة“، معتبرة في الوقت نفسه أن خطر انتقال العدوى إلى السكان في المملكة المتحدة ”منخفض“.

وقالت إن فرقا طبية تستقبل ركاب تلك الرحلات ”لتسدي لهم نصائح ولمساعدة من يشعرون بالمرض“.

وأضافت الوزارة التي تصنف تلك الإجراءات بـ“المتناسبة والوقائية“، أنها قد تخضع الرحلات القادمة من مدن صينية أخرى لتدابير مماثلة ”إذا لزم الأمر“.

ورفع خطر انتقال العدوى إلى بريطانيا من ”ضعيف جدا“ إلى ”ضعيف“ نظرا لوجود احتمال بوصول أشخاص حاملين للفيروس إلى البلاد.

وفيروس كورونا المستجد ينتمي إلى سلالة الفيروس المسبب لمتلازمة السارس التنفسية الحادة، وظهر للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر في سوق في مدينة ووهان وسط الصين وامتد إلى دول أخرى في آسيا وإلى الولايات المتحدة حيث سجلت أول إصابة الثلاثاء.

واعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن خطر انتقال المرض إلى أوروبا ”متوسط“، لكنه قد يرتفع خلال احتفالات رأس السنة الصينية، التي تشهد حركة نقل كبيرة.

وستنفذ السلطات الرومانية كذلك تدابير لرصد حرارة المسافرين في المطارات.

وفي فرنسا، اعتبرت وزيرة الصحة أنييس بوزين الثلاثاء أن خطر وصول المرض إلى البلاد ”ضعيف“ لكنه ”غير مستبعد“.

ولم تطبق في فرنسا بعد تدابير لقياس الحرارة، لكن يجري بث رسائل حول كيفية الوقاية من المرض على متن الرحلات المباشرة من وإلى ووهان، كما نشرت ملصقات فيها توجيهات حول ما يجب فعله في حال الشعور بعوارض المرض في المطارات الدولية.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة أن ”لا إجراءات محددة ستتخذ حتى الآن في المطارات“.