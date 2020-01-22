أطعمة وعناصر طبيعية تعزز المناعة.. فلا تهملها

يؤدي ضعف المناعة إلى الإصابة بالأمراض بسهولة، حيث يفقد الجسم قدرته على محاربة تلك الأمراض، ما يعرض الشخص لمخاطر صحية عديدة.

وكشفت مجلة ”بينك فيلا“ عن أطعمة وعناصر طبيعية تعزز المناعة في جسم الإنسان، وذلك على النحو الآتي:

الحمضيات

تتميز الحمضيات بثرائها بفيتامين C، الذي يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الأنسجة، حيث يلعب دورا حيويا في نمو وتطور الخلايا، ويعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في التئام الجروح، كما يساعد في زيادة خلايا الدم البيضاء التي تساعد في محاربة الفيروسات والعدوى وغيرها.

وتشمل الحمضيات كلا من الليمون والبرتقال الأحمر والجريب فروت، إضافة إلى التمر الهندي.

الثوم

على عكس رائحته ومذاقه القويين، فإن للثوم فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك تعزيز المناعة وقدرة الجسم على محاربة الأمراض، كما يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم، ما يساعد بدوره في إبطاء تصلب الشرايين.

الزنجبيل

إضافة إلى استخدامه الشائع في المطابخ، يعد من أبرز المكونات الطبيعية التي ينصح بها للمرضى، حيث يساعد في الحد من الالتهابات والعدوى وما شابه، وخاصة البرد أو الأنفلونزا، لفاعليته في تعزيز المناعة.

الكركم

يتميز الكركم بثرائه بخصائص مضادة للأكسدة تساهم في علاج العديد من الأمراض الالتهابية، جنبا إلى جنب مع تعزيز المناعة، وذلك بفضل احتواء الكركم على مادة الـ ”كركمين“، التي تساعد أيضا في تعزيز صحة القلب.

الروب (الزبادي)

على الرغم من أن الكثيرين قد يعتبرون الروب بسيطا وليس ذا أهمية كبيرة للصحة، إلا أنه يتميز بفوائد صحية عديدة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المناعة للجسم مع تعزيز بكتيريا الأمعاء الجيدة، كما يحمي الزبادي من أمراض الجهاز المناعي.